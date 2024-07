Aereo si schianta con 19 a bordo in Nepal, ‘diversi morti’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un aereo passeggeri che trasportava 19 persone si è schiantato questa mattina durante il decollo nella capitale del Nepal, Kathmandu. Il pilota è l’unico sopravvissuto.

Gli altri 18 passeggeri a bordo sono morti, ha detto all’Afp la polizia della capitale nepalese. Il volo della Saurya Airlines trasportava due membri dell’equipaggio e 17 membri dello staff della compagnia, ha detto il portavoce delle forze dell’ordine Dan Bahadur Karki.

“Il pilota è stato salvato” mentre “sono stati recuperati 18 corpi, incluso uno straniero”. Il volo è stato effettuato per scopi tecnici o di manutenzione, ha aggiunto Gyanendra Bhul, dell’autorità per l’aviazione civile del Nepal, senza fornire ulteriori dettagli. I due funzionari non sono stati in grado di confermare la nazionalità dell’unico straniero a bordo.

L’aereo si è schiantato intorno alle 11.15 locali (le 7.30 svizzere). Il portale Khabarhub riporta che il velivolo, in rotta verso l’importante centro turistico del Paese Pokhara, ha preso fuoco dopo essere scivolato sulla pista.