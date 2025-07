Aeroporti svizzeri: l’estate sarà calda, prevista forte affluenza

Keystone-SDA

I principali aeroporti svizzeri si stanno preparando per un intenso periodo di vacanze estive. Una serie di innovazioni li aiuterà ad assorbire il flusso di passeggeri che, nel mesi di luglio e agosto, si prevede sarà molto superiore alla media.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il fornitore di servizi di assistenza a terra Swissport, che opera negli scali di Zurigo, Ginevra e Basilea, ha aumentato in modo significativo la propria forza lavoro. “Tra gennaio e giugno, Swissport ha assunto circa 500 persone in Svizzera”, spiega una portavoce: si parla di 320 addetti supplementari a Kloten (ZH), 100 a Basilea e 80 a Cointrin (GE). Anche la formazione è stata intensificata.

Particolarmente trafficato sarà l’aeroporto di Zurigo. “Ci stiamo preparando a trasportare più di 43’000 passeggeri al giorno nei momento di punta”, spiega Swissport. “I voli hanno fattori di carico molto elevati, con un grande volume di bagagli, comprese le attrezzature speciali, e un’alta percentuale di famiglie”. L’azienda impiegherà più di 1100 persone al giorno, con personale aggiuntivo nei fine settimana, quando sono previsti picchi giornalieri di 100’000 viaggiatori. Il weekend più caldo si annuncia quello del 19-20 luglio, quando le partenze si incroceranno con gli arrivi.

A Basilea le stime sono di un incremento del numero di passeggeri tra il 2% e il 3% rispetto all’anno precedente. Il personale è stato potenziato e le attrezzature sono state adattate in modo specifico per garantire che le operazioni si svolgano senza problemi nelle ore di punta.

La forte affluenza aumenta il rischio di ritardi e cancellazioni dei voli, cosa che incoraggia i responsabili delle strutture a prendere provvedimenti. Oltre a personale aggiuntivo Zurigo sta per esempio utilizzando un sistema di telecamere per identificare tempestivamente i ritardi nella preparazione degli aerei e un sistema di pianificazione per ottimizzare le operazioni.

A Ginevra si sta prestando particolare attenzione ai voli del mattino, per ridurre al minimo l’effetto domino dei ritardi. Dal 23 giugno, il check-in è aperto dalle 4 del mattino: “Questa misura mira a consentire ai passeggeri di consegnare presto il proprio bagaglio e di passare prima i controlli di sicurezza, al fine di fluidificare i primi voli della giornata”, spiega un’addetta stampa. Inoltre è stata installata un’apparecchiatura per registrare in modo autonomo i bagagli che sta dando “ottimi risultati in termini di flusso”.

Dall’aeroporto di Zurigo saranno servite 206 destinazioni, sei in più rispetto all’estate 2024, da 63 compagnie aeree. Quest’estate, le destinazioni con il maggior numero di passeggeri sono Berlino, Pristina, Porto, Dublino, Praga, Napoli, Alicante e Palermo. Da Ginevra decolleranno voli verso 125 località, operati da 48 aviolinee; Easyjet è il principale operatore, con oltre 80 rotte. Notevolmente ampliata è stata l’offerta per la Cina, con quattro voli settimanali per Shanghai operati da China Eastern e sei per Pechino gestiti da Air China.