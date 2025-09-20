The Swiss voice in the world since 1935
Aeroporto Bruxelles: ‘ancora nessuna soluzione’ sul cyberattacco

Keystone-SDA

"Ancora nessuna soluzione" all'attacco informatico. Lo ha appena fatto sapere Ariane Goossens, la portavoce dell'aeroporto di Bruxelles a Sky News.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Quello che sta succedendo è che uno dei nostri fornitori di servizi esterni, che ci fornisce il sistema per il check-in e l’imbarco dei passeggeri, è stato colpito da un attacco informatico ieri sera. Questo sta avendo un impatto sui processori, sui gate e su altri aeroporti europei”.

All’aeroporto Heathrow a Londra almeno 145 voli sono stati ritardati e 4 cancellati questa mattina a causa dell’attacco informatico, secondo FlightRadar24.

“Check-in effettuato manualmente”

“Quello che stiamo vedendo – prosegue la portavoce – è che, a partire da questa mattina, non c’è ancora una soluzione. Quindi, in concreto, questo significa che l’imbarco e il check-in dei passeggeri vengono effettuati manualmente. Questo richiede più tempo, ed è il motivo per cui alcuni voli vengono cancellati o ritardati.”

L’organizzazione europea per la sicurezza aerea, Eurocontrol, ha dichiarato che è stato chiesto agli operatori aerei di cancellare metà dei loro voli da e per l’aeroporto di Bruxelles tra le 18 di sabato e le 2:00 di domenica a causa del disagio provocato dal cyberattacco. Lo comunica la Bbc.

Sul sito dello scalo belga si raccomanda ai passeggeri con un volo odierno “di verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e di presentarsi in aeroporto solo se il volo è confermato”.

