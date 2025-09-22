Oggi in Svizzera

“Non è stato amore a prima vista, ma la sensazione che lui mi ha fatto provare è stata simile a quella che si ha nel tornare a casa”, racconta Nicole a 20 Minuten. All’inizio era una relazione a distanza con Thanat, allora 38enne, di Bangkok. Nel 2017 si sono sposati e hanno vissuto insieme in Thailandia.

Durante la pandemia di coronavirus si sono resi conto che le opportunità per i figli sarebbero state migliori in Svizzera. Così, a malincuore, nel settembre 2021 si sono trasferiti. “L’inizio è stato brutale: dopo otto anni di estate, sono arrivati il freddo e l’inverno”, dice Nicole.

Un vero shock per la loro relazione, che ha passato un momento difficile. Nicole ha poi cercato e trovato un lavoro più flessibile e Thanat ha potuto occuparsi della casa. La situazione si è così tranquillizzata. Non rimpiangono la scelta di venire in Svizzera, ma, come sottolinea Nicole: “Resistiamo finché i bambini saranno grandi. Poi io e Thanat torneremo in Thailandia. Lo sappiamo già ora”.