AG: sequestrato motorino truccato da 95 km/h

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia ha sequestrato sabato scorso a Zofingen un vecchio motorino truccato che sui rulli di prova ha raggiunto una velocità di 95 chilometri all’ora.

Il ciclomotore è risultato “né in condizioni di conformità né in condizioni di sicurezza”, scrive un una nota la polizia di Zofingen. Per avviare il motore occorre tirare un cavo manuale e i freni, progettati per funzionare a una velocità di 30 km/h, sono ancora nelle condizioni originali e quindi troppo deboli.

Il proprietario, controllato dagli agenti davanti a una scuola della cittadina argoviese, è recidivo ed è stato denunciato davanti alla magistratura dei minorenni, precisano le autorità.