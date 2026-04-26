AI: Pius Federer eletto nuovo landamano

Keystone-SDA

Appenzello Interno ha un nuovo landamano: riunita come da tradizione nel capoluogo, la Landsgemeinde ha eletto l'indipendente Pius Federer al posto di Roland Dähler (anch'egli senza partito), ritiratosi dopo sette anni passati nell'esecutivo.

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(Keystone-ATS) Il 55enne Federer, imprenditore di Oberegg (AI), non solo succede a Dähler, ma da lui rileva anche il Dipartimento dell’economia pubblica.

Federer era l’unico candidato che aveva annunciato il desiderio di diventare landamano. Oggi durante la Landsgemeinde (assemblea popolare) sono stati spontaneamente chiamati dagli aventi diritto di voto altri due candidati, che sono quindi stati considerati anch’essi proposti: Kathrin Birrer, presidente del Gran Consiglio e il deputato Bruno Huber.

Sia Birrer che Huber hanno ottenuto alcuni consensi. Alla fine, però, Federer si è imposto chiaramente. Quest’ultimo appartiene all’influente Associazione cantonale dell’artigianato e dell’industria di Appenzello Interno (KGVAI) ed è stato anche ufficialmente proposto da quest’ultima quale candidato. Con Federer, inoltre, l’exclave di Oberegg è nuovamente rappresentata nel governo di Appenzello Interno per la prima volta dopo diversi anni.

Tutti gli attuali membri rieletti

Per Federer si è trattato del secondo tentativo di essere eletto nel governo cantonale di sette membri (chiamato “Standeskommission”). Un anno fa aveva perso di stretta misura contro Angela Koller (Centro).

Koller era stata così eletta nel 2025 quale prima donna landamano di Appenzello interno. Da allora è a capo del Dipartimento dell’istruzione. Oggi la 42enne è stata riconfermata chiaramente nel suo incarico e diventa “landamano reggente” (“regierender Landammann”), mentre Federer assume la carica di “stillstehender Landammann”, “landamano in attesa”. La carica di presidente del governo inizialmente spetterà alla Koller, fra due anni poi i ruoli si invertiranno.

Anche gli altri attuali membri dell’esecutivo sono stati rieletti senza difficoltà: si tratta di Monika Rüegg Bless (Centro), che dirige il Dipartimento della sanità e degli affari sociali, Ruedi Eberle (UDC, Dipartimento delle finanze), Jakob Signer (indipendente, Dipartimento della giustizia, polizia e militare), Stefan Müller (Centro, Dipartimento dell’agricoltura e delle foreste) e Hans Dörig (indipendente, Dipartimento delle costruzioni e dell’ambiente), eletto in governo lo scorso anno.

Alla Landsgemeinde odierna ha assistito fra gli altri, in qualità di ospite d’onore dalla tribuna VIP, il consigliere federale Martin Pfister. All’ordine del giorno figuravano anche questioni tecniche, tra cui una revisione totale della legge sulla polizia volta a rafforzarne i mezzi d’intervento. Non contestata da nessuno, è stata approvata.