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Aiea, dopo drone a Zaporizhzhia, chiesto accesso al sito

Keystone-SDA

"L'Aiea è stata informata dalla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia che un drone oggi ha colpito un edificio delle turbine nel sito, causando presumibilmente un foro nella sua parete". Lo scrive l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) sul suo account X.

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(Keystone-ATS) “Il direttore generale Rafael Grossi – viene aggiunto – esprime seria preoccupazione per l’incidente riportato, che metterebbe in pericolo sia i 7 pilastri indispensabili per garantire la sicurezza nucleare durante il conflitto, sia i 5 principi concreti per proteggere la centrale, che affermano chiaramente che non dovrebbero esserci attacchi di alcun tipo da o contro l’impianto”.

“Attaccare siti nucleari è come giocare con il fuoco, dice Grossi. La squadra dell’Aiea alla centrale di Zaporizhzhia ha richiesto l’accesso per esaminare di persona l’edificio delle turbine colpito. Si tratterebbe del primo attacco con drone all’interno del perimetro del sito da aprile 2024 – prosegue l’agenzia -. L’Aiea aggiornerà queste informazioni man mano che la sua squadra riferirà ulteriori dettagli dopo aver ottenuto l’accesso richiesto al sito dell’incidente”.

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