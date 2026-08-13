Al voto credito di 10 milioni per nuovo campo sportivo a Pontresina

Keystone-SDA

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Sul Rosegplatz a Pontresina è prevista la costruzione di un nuovo campo sportivo e un campo giochi. Gli aventi diritto di voto di Pontresina decideranno questa domenica se concedere il credito di 10,1 milioni di franchi. Un gruppo di cittadini però si oppone e ha chiesto di spostare la data della votazione.

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(Keystone-ATS) Sull’areale a ovest di Pontresina è prevista la costruzione di un nuovo edificio con spogliatoio, servizi igienici e magazzini, un parco giochi e un campo sportivo utilizzabile tutto l’anno: d’estate per l’atletica e sport come calcio, basket e tennis, in inverno per l’hockey e il curling. In giugno l’assemblea comunale aveva approvato a larga maggioranza il progetto, decidendo di sottoporlo in votazione popolare.

Critiche da parte degli oppositori

Già da diversi anni si parla di questo progetto a Pontresina. I piani erano stati però riposti in un cassetto a causa della lunga procedura di autorizzazione per l’Hotel Flaz. La struttura, per cui i lavori sono iniziati due mesi fa, sorge sullo stesso sedime. Nel febbraio del 2025 un gruppo di oppositori aveva raccolto 2’000 firme per bloccare il progetto alberghiero e preservare così l’area lungo la Via Maistra. Il Municipio di Pontresina respinse la petizione, perché il progetto dell’Hotel Flaz rispettava il desiderio di preservare il Rosegplatz.

Ora a pochi giorni dalla votazione gli oppositori sono tornati all’attacco. In uno scritto inviato al Comune a inizio agosto hanno criticato diversi punti: la domanda di votazione, il messaggio e i costi di manutenzione di 100’000 franchi annui ritenuti troppo bassi. Per questi motivi hanno chiesto al Municipio di posticipare la votazione. L’esecutivo comunale ha trattato la richiesta durante una seduta straordinaria, coinvolgendo anche un consulente legale esterno. Secondo il Municipio il reclamo è stato ritenuto infondato, il messaggio è chiaro e contiene tutte le informazioni. Il ricorso è stato quindi respinto. La popolazione andrà così alle urne questa domenica.

Un “no” non ferma il progetto Hotel Flaz

Il Municipio, si legge nel messaggio, è convinto che le nuove strutture sportive e di svago continueranno a fungere da punto d’incontro per le famiglie e gli amanti dello sport. Se domenica la popolazione decidesse di bocciare il credito, la costruzione dell’Hotel Flaz non verrà intralciata, ha sottolineato l’esecutivo comunale.