Alcon cresce nel secondo trimestre 2026

Keystone-SDA

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Alcon ha archiviato il secondo trimestre 2026 realizzando un fatturato di 2,78 miliardi di dollari, in aumento dell'8% su base annua (+7% in valute locali). Lo ha comunicato ieri sera dopo la chiusura della Borsa il gruppo specializzato in prodotti oftalmologici.

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(Keystone-ATS) Il margine operativo (Ebit) è salito al 20,6%, dal 19,1% di un anno prima, mentre l’utile per azione è aumentato a 84 centesimi, contro i 76 centesimi del secondo trimestre 2025. Il fatturato ha centrato le attese degli analisti, mentre margine e utile per azione hanno superato nettamente le aspettative degli analisti.

Per il 2026, Alcon prevede ora una crescita dell’utile per azione del 12-15%, contro il precedente 10-13%, e un miglioramento del margine operativo di 90-190 punti base, rispetto ai 70-170 punti indicati in precedenza. Confermata invece la previsione di una crescita del fatturato del 5-7% a valute costanti.

Secondo il CEO David Endicott, la crescita è stata sostenuta in particolare dai prodotti Unity, PanOptix Pro e Tryptyr e da altre nuove introduzioni. Il gruppo segnala inoltre un rafforzamento delle proprie posizioni di mercato, anche nel comparto delle lenti a contatto.