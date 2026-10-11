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Almeno 109 migranti morti in un naufragio al largo di Gibuti

Keystone-SDA

Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'Onu.

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1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i sopravvissuti, l’imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, si è capovolta vicino a Guhere, a nord della città di Obock. Lo riferisce un comunicato dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), le cui squadre sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.

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