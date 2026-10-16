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Almeno 250 manifestazioni domani in Francia

Keystone-SDA

''Jeunes e jaunes'', "giovani e gialli": la Francia si prepara alle manifestazioni di domani in tutto il Paese, con una possibile ''convergenza'' tra la mobilitazione studentesca e i "gilet gialli", chiamati a tornare in piazza contro il caro-vita.

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(Keystone-ATS) “Al momento sono previste 250 manifestazioni e 80 cortei. In prefettura ne sono state dichiarate poco più di una quarantina”, ha annunciato su France 2 il ministro francese dell’Interno Laurent Nuñez, timoroso che le “fasi finali” delle manifestazioni possano degenerare in violenze a causa – ha detto – dell'”estrema sinistra”, in particolare a “Bordeaux e Tolosa”. Complessivamente, sono in programma almeno “250 iniziative” di protesta in tutta la République.

Dopo la sospensione decretata nei giorni scorsi dopo i gravi incidenti a margine delle mobilitazioni studentesche, il ministro ha anche annunciato il ripristino delle “granate stordenti” in dotazione alle forze dell’ordine. “Qualora dovessero verificarsi gravi episodi di violenza nelle grandi città e a margine delle manifestazioni – ha avvertito – queste granate verranno impiegate”.

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