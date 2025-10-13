Amazon assumerà 250’000 persone negli USA per le feste

Keystone-SDA

Amazon assumerà negli Stati Uniti 250'000 persone a tempo pieno e determinato per la prossima stagione delle feste. Lo afferma lo stesso colosso delle vendite al dettaglio.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ogni anno, tra ottobre e gennaio, Amazon (come molti altri rivenditori statunitensi) aumenta drasticamente il proprio personale temporaneo, per gestire l’enorme domanda supplementare degli utenti.

“Questi ruoli sono molto popolari perché vanno incontro alle diverse esigenze delle diverse persone. Per alcuni è un’occasione per avere un reddito extra durante le feste, per altri è un primo passo in una nuova carriera”, mette in evidenza Amazon.

La stagione delle feste (holiday season), che va da fine novembre a inizio gennaio, negli Stati Uniti segna una corsa agli acquisti particolarmente intensa, tra il Giorno del ringraziamento, il Black Friday e il periodo natalizio.