Amministrazione Usa ha pagato 100 miliardi di rimborsi per i dazi

Keystone-SDA

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"L'amministrazione di Donald Trump ha rimborsato circa 100 miliardi di dollari di dazi doganali da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha vietato l'uso dei poteri di emergenza per imporre tariffe ai suoi partner commerciali all'inizio di quest'anno."

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(Keystone-ATS) Lo scrive il Financial Times citando i dati comunicati dai funzionari doganali statunitensi ai giudici della Corte di Commercio Internazionale degli Usa.

“La somma – scrive il quotidiano britannico – è pari al 60% dei 165 miliardi di dollari raccolti con i dazi imposti dal presidente durante il Liberation Day. I giudici del tribunale di primo grado hanno ordinato alla Us Customs and Border Protection di elaborare i rimborsi dopo che la Corte Suprema, a febbraio, ha vietato l’uso dei poteri economici di emergenza per imporre dazi elevati, limitando significativamente l’ampio utilizzo dell’autorità esecutiva da parte del presidente”.

“La rapidità con cui sono stati emessi i rimborsi rappresenta l’ultimo sviluppo nella tumultuosa guerra commerciale di Trump, in cui il presidente ha imposto dazi doganali su una scala senza precedenti, nell’ambito di un ampio piano per rimodellare il rapporto tra gli Stati Uniti e l’economia globale. A seguito della sentenza della Corte Suprema, i funzionari statunitensi e Trump hanno avvertito che i rimborsi sarebbero dipesi da ulteriori procedimenti legali”, scrive il quotidiano economico-finanziario.