António José Seguro insediato come nuovo presidente del Portogallo

Keystone-SDA

António José Seguro è il nuovo presidente della Repubblica del Portogallo: la cerimonia di insediamento si è conclusa stamani presso l'Assemblea della Repubblica, il Parlamento monocamerale portoghese.

(Keystone-ATS) Nel suo discorso, il presidente socialista ha parlato del multilateralismo nello scenario politico mondiale, segnato da conflitti crescenti e fragilità delle catene di approvvigionamento.

“Questa nuova realtà richiede più rigore e impegno da parte di tutti”, ha detto Seguro sottolineando il suo impegno per una maggiore stabilità politica in un Paese che è stato palco di tre elezioni legislative negli ultimi tre anni. “Farò tutto il possibile per fermare questa frenesia elettorale”, ha affermato.

António José Seguro, 63 anni, ha ottenuto nel ballottaggio delle presidenziali dell’8 febbraio scorso i 66,8% delle preferenze, battendo il candidato di destra André Ventura. Seguro succede al socialdemocratico Marcelo Rebelo de Sousa, in carica dal 2016, ed è il sesto Presidente della Repubblica democratica nata con la Costituzione del 1976.