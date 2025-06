Attesa per gladiatore Vasco all’Olimpico, sold out 120 mila fan

Keystone-SDA

Vasco Rossi, da quasi 50 anni vero gladiatore della musica italiana, arriva a Roma per le due date conclusive del tour 2025, il 27 e 28 giugno, allo Stadio Olimpico, sold out con 120 mila persone.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Mi sento bene portare gioia e amore con passione e tanto rock, è la mia ragione più importante di vita. Per cui posso dire che è stato un periodo bellissimo, di vita vissuta, ostinata, complicata, fiera e meravigliata! La vita spericolata che volevo e che adesso sono”, ha detto Vasco.

Un intero mese da nord a sud del Paese a cantare la vita per Vasco Maximus Meridio che è partito da Bibione con lo zoccolo duro del fan club (quello che non molla mai!). Il lungo viaggio è proseguito poi a Torino con il primo “assedio” dell’Olimpico, a Firenze dove Vasco il Magnifico ha ricevuto le chiavi della Città, allo Stadio Dall’Ara, casa di fratelli e compagni di Bologna, e ancora a Napoli con l’omaggio a Pino Daniele allo Stadio Maradona, Messina tutti assiepati allo stadio San Filippo – Franco Scoglio.

E infine Roma: la capitale italiana apre le sue porte a Vasco Maximus Meridio per il gran finale dopo un lungo viaggio che ha contato oltre 610 mila spettatori, toccato 7 città per 14 repliche, suonato e cantato 30 canzoni ogni sera (24 brani + un medley da 6), con uno staff di 350 persone “on the road” e più di 1000 addetti locali per data.

Al suo quarto anno consecutivo Vasco Live (2022-2025) ha raccolto oltre 2 milioni e 300 mila spettatori. Prevista per l’autunno la pubblicazione del Vasco Live 2025, disponibile in cd, lp vinile (edizione limitata e numerata) e in digital. Tutto è pronto anche per il Vasco Live 2026, di cui saranno radio partner ufficiali Radio Italia e Radio 2.