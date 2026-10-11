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Aurora boreale visibile anche nei cieli svizzeri

Aurora boreale Keystone-SDA

La scorsa notte è stato ancora una volta possibile osservare l'aurora boreale nei cieli svizzeri. Debole, ma riconoscibile, è stata visibile su alcune webcam di MeteoSvizzera, ha indicato il meteorologo Daniel Gerstgrasser su X.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’aurora boreale si verifica quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre e con i gas degli strati superiori dell’atmosfera, in particolare l’ossigeno e l’azoto, provocando emissioni luminose. Solitamente visibile in prossimità dei poli, può manifestarsi anche a latitudini più basse quando l’attività solare è sufficientemente intensa.

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