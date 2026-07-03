Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo

Keystone-SDA

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Una cerimonia semplice per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, imprenditore, che oggi si sono sposati a Militello in Val di Catania.

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(Keystone-ATS) Un matrimonio civile, davanti al sindaco Giovanni Burtone, celebrato nell’antico monastero dei Benedettini, sede del Comune di Militello. Accanto agli sposi le rispettive madri, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, ed alcuni amici ed i testimoni.

La conduttrice televisiva italo-svizzera stamane ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Militello in Val di Catania, il paese di Pippo Baudo. Hunziker ha raccontato che il suo primo viaggio a Militello risale all’età di 14 anni. A vent’anni, un incontro a Montecatini con Pippo Baudo che le raccontò della sua terra.

Per il matrimonio Aurora ha scelto un look essenziale: maglietta top con larghe spalline, gonna in maglina, una cuffietta in rete sulla testa e infradito ai piedi. Goffredo ha indossato una camicia celeste, pantaloni e sneakers. Fuori dal municipio una folla di curiosi che ha salutato la coppia e strappato qualche selfie. Dopo la cerimonia nuziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle di Lentini dove resteranno anche nel fine settimana.