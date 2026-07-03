The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo

Keystone-SDA

Una cerimonia semplice per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, imprenditore, che oggi si sono sposati a Militello in Val di Catania.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Un matrimonio civile, davanti al sindaco Giovanni Burtone, celebrato nell’antico monastero dei Benedettini, sede del Comune di Militello. Accanto agli sposi le rispettive madri, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, ed alcuni amici ed i testimoni.

La conduttrice televisiva italo-svizzera stamane ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Militello in Val di Catania, il paese di Pippo Baudo. Hunziker ha raccontato che il suo primo viaggio a Militello risale all’età di 14 anni. A vent’anni, un incontro a Montecatini con Pippo Baudo che le raccontò della sua terra.

Per il matrimonio Aurora ha scelto un look essenziale: maglietta top con larghe spalline, gonna in maglina, una cuffietta in rete sulla testa e infradito ai piedi. Goffredo ha indossato una camicia celeste, pantaloni e sneakers. Fuori dal municipio una folla di curiosi che ha salutato la coppia e strappato qualche selfie. Dopo la cerimonia nuziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle di Lentini dove resteranno anche nel fine settimana.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR