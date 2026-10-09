The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora

Axpo avvia costruzione di un impianto solare su terreno coltivato

Keystone-SDA

Axpo ha iniziato la costruzione di un impianto solare su terreno coltivabile a Suhr, nel canton Argovia: l'obiettivo è dimostrare come l'uso agricolo e la produzione di elettricità possano coesistere sulla stessa superficie, ha indicato oggi il gruppo energetico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’impianto avrà una potenza di 600 kilowatt di picco (kWp). Il progetto è realizzato insieme al canton Argovia e all’Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica (FiBL), con sede a Frick (AG). L’area sperimentale si estende su 2,8 ettari: 1,2 ettari saranno equipaggiati con moduli solari, che saranno installati a un’altezza di circa tre metri e potranno essere orientati a seconda della stagione. La superficie sottostante continuerà a essere utilizzata per l’agricoltura.

Il FiBL studierà come i moduli solari influenzano i raccolti, il bilancio idrico e la biodiversità. A tal fine i risultati saranno confrontati con quelli di un campo vicino privo di moduli solari. L’energia solare prodotta sarà acquistata interamente dal colosso lattiero-caseario Emmi, che la utilizzerà direttamente nel suo stabilimento di Suhr. Axpo si occuperà della costruzione e della gestione dell’impianto, mentre l’agricoltore che gestiva il campo continuerà a coltivare la superficie.

Articoli più popolari

I più discussi

Preferire Swissinfo su Google

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR