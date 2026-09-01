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L’economia esige migliori competenze di base degli apprendisti

L'economia esige migliori competenze di base degli apprendisti
L'economia esige migliori competenze di base degli apprendisti Keystone-SDA

Gran parte delle aziende riscontrano notevoli lacune nelle competenze di base dei propri apprendisti. Come emerge da un sondaggio, sono soprattutto le competenze di scrittura e le abilità matematiche a essere valutate in modo critico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Da cinque a dieci anni si registra un continuo peggioramento, stando a un’indagine pubblicata oggi da Economiesuisse, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) e dall’Unione svizzera degli imprenditori (USI). Il calo delle competenze di base ha ripercussioni concrete sulle imprese.

Di conseguenza, diventa più difficile reclutare apprendisti idonei, aumenta l’onere di assistenza e le misure di sostegno aggiuntive comportano costi considerevoli. Circa tre quarti delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmare le lacune esistenti.

Per il sondaggio sono stati intervistati circa 2’900 responsabili della formazione delle varie aziende.

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