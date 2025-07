Bangladesh: si schianta aereo militare su scuola, 16 morti

Keystone-SDA

Almeno 16 persone, per lo più studenti, sono morte quando un aereo da addestramento dell'Aeronautica Militare del Bangladesh si è schiantato contro un campus scolastico nella capitale Dacca, ha dichiarato il governo.

(Keystone-ATS) Oltre 100 persone sono rimaste ferite nell’incidente, di cui almeno 83 sono ricoverate in diversi ospedali, ha dichiarato l’ufficio del leader ad interim Muhammad Yunus.

L’aereo F-7 BJI di fabbricazione cinese è decollato alle 13:06 (07:06 GMT) e si è schiantato poco dopo nel campus della Milestone School and College.

Il premier Yunus ha espresso “profondo dolore e rammarico” per l’incidente in un post su X. “La perdita subita dall’Aeronautica Militare, dagli studenti, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale della Milestone School and College, così come da altre persone colpite da questo incidente, è irreparabile”, ha affermato. “Questo è un momento di profondo dolore per la nazione”.