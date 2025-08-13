The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Barche migranti si ribaltano a Lampedusa, almeno 27 morti

Keystone-SDA

27 morti, tra cui una bambina di un anno e tre adolescenti, e diversi dispersi. È il bilancio provvisorio di una tragedia in mare: due imbarcazioni cariche di migranti si sono capovolte a 14 miglia da Lampedusa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I superstiti al momento sono 60: soccorsi e fatti sbarcare sul molo dell’isola, sono stati portati all’hot spot di contrada Imbriacola. Le loro condizioni di salute sono discrete, solo 4 sono ricoverati in osservazione al Poliambulatorio per alcune fratture non gravi. Sui due barconi, secondo i racconti di chi ce l’ha fatta, ci sarebbero stati tra i 90 e i 100 profughi. All’appello mancherebbero dunque tra le 20 e le 40 persone.

Le due imbarcazioni, secondo quanto hanno raccontato alcuni superstiti, sarebbero salpate ieri sera da Tripoli, in Libia. A bordo c’erano pakistani, somali e sudanesi. Una delle due, nel viaggio verso la Sicilia, avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e poi si sarebbe capovolta. Alcuni profughi sarebbero riusciti a spostarsi sull’altra, ma molti sarebbero caduti in acqua. Poco dopo, anche la seconda barca, stracarica, si sarebbe ribaltata.

Le attività di ricerca e soccorso dei superstiti sono proseguite per tutto il giorno.

