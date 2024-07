BE/VS: due alpinisti in salvo con una Long-Line di 200 metri

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le squadre di soccorso di Air-Glaciers hanno tratto in salvo ieri (domenica) due alpinisti nella zona del Sanetsch, al confine fra i cantoni di Berna e del Vallese, utilizzando un cavo Long-Line di 200 metri.

L’uso di questa tecnica per i salvataggi in montagna non è un evento quotidiano, scrive oggi in una nota Air-Glacier.

I due alpinisti erano rimasti bloccati su una parete rocciosa sotto uno strapiombo e non erano in grado di scendere o raggiungere la vetta da soli. Una guida alpina è stata perciò portata con il cavo di 200 metri fino all’altezza delle persone in difficoltà ed ha lanciato loro una corda in modo da poterle in seguito raggiungere sotto lo strapiombo.

Le due persone sono state poi calate incolumi in un prato vicino, scrive Air-Glaciers, precisando che nella stessa giornata sono state effettuate altre due evacuazioni di scalatori e alpinisti in difficoltà.