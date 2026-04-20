BE: piccolo velivolo precipita, morto il pilota

Keystone-SDA

Un piccolo aereo si è schiantato questo pomeriggio nel comune di Ochlenberg (BE), nella regione dell'Emmental-Alta Argovia. Il pilota, uno svizzero di 64 anni domiciliato nel canton Soletta, non è sopravvissuto allo schianto. Era l'unica persona a bordo.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto verso le 13:30, ha indicato la polizia cantonale bernese in un comunicato. A dare notizia è stato in prima battuta il portale d’informazione 20 Minuten che ha pubblicato una foto di un aereo capovolto a terra con la croce svizzera sulla coda.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie e specialisti della polizia cantonale, i pompieri di Goldisberg e Langenthal, nonché i servizi di soccorso. Come avviene in simili casi, un’inchiesta è stata aperta sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione e in collaborazione con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) per stabilire le cause esatte dello schianto.