The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

BE: preventivo 2026 con eccedenza, previsto calo imposte

Keystone-SDA

I consiglio di Stato bernese pronostica per i conti 2026 un'eccedenza di 365 milioni di franchi. La responsabile delle finanze Astrid Bärtschi (Centro) vuole ridurre il debito di 10 milioni, è stato comunicato oggi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Con questo preventivo il Cantone è sulla buona strada per l’applicazione della sua strategia finanziaria. Per il 2029 sono infatti previsti sgravi fiscali per un totale di 440 milioni di franchi per le persone fisiche e giuridiche.

Fra il 2026 e il 2029, Berna prevede di abbattere il debito di circa 200 milioni di franchi. Rispetto alle stime precedenti, il governo cantonale prevede tuttavia spese aggiuntive, in particolare nel settore dell’istruzione. Questi esborsi dovrebbero essere compensati dalle entrate fiscali e dalla perequazione finanziaria.

Sempre per il 2026, il Cantone non prevede distribuzioni da parte della Banca nazionale svizzera (BNS). Queste dovrebbero riprendere solo a partire dal 2027.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
21 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR