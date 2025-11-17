Ben Gvir, arrestare Abu Mazen se Onu vota ok a Palestina

Keystone-SDA

Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha chiesto oggi l'arresto del presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas) e l'assassinio di alti funzionari palestinesi qualora il Consiglio di Sicurezza dell'Onu votasse a favore dello Stato palestinese.

(Keystone-ATS) “Se accelerano il riconoscimento di questo Stato fabbricato, se l’Onu lo riconosce, voi (…) dovete ordinare omicidi mirati di alti funzionari dell’Autorità Nazionale Palestinese, che sono terroristi sotto ogni aspetto (e) ordinare l’arresto di Abu Mazen”, ha detto il ministro della Pubblica sicurezza Ben-Gvir ai giornalisti, rivolgendosi direttamente al premier israeliano Benjamin Netanyahu.