Berna: Aare a 20 gradi, non succedeva dal 1975

Keystone-SDA

Altra tappa nella corsa verso l'estate, che come noto sarà peraltro almeno in parte interrotta la settimana prossima dall'arrivo di giornate meno calde.

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(Keystone-ATS) A Berna il fiume Aare ha oggi pomeriggio raggiunto la soglia dei 20 gradi, stando alle misurazioni della piscina Marzili. Era dal 1975 che non lo faceva così presto.

Il primo giorno dell’anno in cui l’Aare supera la soglia dei 20 gradi cade solitamente nel mese di giugno: l’anno scorso ad esempio era successo il 13 giugno. Il traguardo in questione era stato raggiunto con insolito ritardo nel 2024 (27 luglio), quando un inizio d’estate piovoso e fresco con abbondanti acque di disgelo aveva tenuto bassa la temperatura del fiume, e soprattutto nel 2021: in quella che è passata alla storia come un’estate molto piovosa la soglia era stata superata solo il 14 agosto.