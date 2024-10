Biden posticipa viaggio in Germania per l’uragano Milton

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “Data la traiettoria prevista e la forza dell’uragano Milton, il presidente Joe Biden sta posticipando il suo prossimo viaggio in Germania e Angola per supervisionare i preparativi e la risposta all’uragano.

Lo ha annunciato la Casa Bianca, precisando che “oltre alla risposta in corso agli impatti dell’uragano Helene nel sud-est”.

Milton potrebbe essere l’uragano peggiore a toccare la Florida in 100 anni, ha precisato Biden, chiedendo a tutti coloro che sono sotto ordine di evacuazione di lasciare le loro abitazioni.

“Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile” per l’uragano Milton, che rischia di essere “catastrofico”, ha detto Biden sottolineando che c’è la possibilità che Milton tocchi terra e lasci la Florida come uragano, senza allentare la sua forza.

Il presidente Usa parlerà oggi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo aver posticipato il suo viaggio in Germania e in Angola a causa dell’uragano Milton. Lo ha detto lo stesso Biden, sottolineando che resta sua intenzione andare in Angola.

Nel frattempo, la Florida si prepara all’uragano Milton e chiede a più di un milione di persone di evacuare dalle zone più a rischio. “Ora è il momento di assumere le decisioni necessarie per mettervi al sicuro e mettere al sicuro la vostra famiglia” ha esortato il governatore della Florida Ron DeSantis.

Milton dovrebbe toccare terra mercoledì sera e quindi il tempo stringe per le evacuazioni. Sulle strade il traffico è intenso e ci sono lunghe file ai distributori di benzina.