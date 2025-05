Billie Eilish trionfa agli American Music Awards

Keystone-SDA

Billie Eilish è stata premiata ieri sera come Miglior artista dell'anno agli American Music Awards. Ha pure vinto nelle categorie Miglior canzone ("Birds of a Feather") e Miglior album ("HIT ME HARD AND SOFT").

(Keystone-ATS) La cantante ha conquistato anche i riconoscimenti per Migliore artista pop femminile e Artista preferito in tournée. Da parte sua Bruno Mars si è aggiudicato il premio per il Miglior artista pop maschile, Lady Gaga & Bruno Mars quello per Miglior video per “Die With a Smile” mentre Gracie Abrams si è imposta come Miglior artista emergente. Tra i vincitori anche Beyoncé, Bruno Mars, Eminem, Lady Gaga, Post Malone, SZA, The Weeknd e Twenty One Pilots.