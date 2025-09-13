La settimana in Svizzera

Perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trovava nella “lounge” di Rolex agli US Open domenica? E perché il ministro dell’economia Guy Parmelin ha invitato il presidente della FIFA Gianni Infantino in Parlamento mercoledì?

Il Governo svizzero, finora incapace di ottenere progressi nella riduzione dei dazi del 39% imposti da Trump alla Svizzera, ha finalmente deciso di giocare la carta Infantino? Nessun commento, ha detto il ministero dell’economia all’emittente pubblica SRF, spiegando che Parmelin e Infantino si conoscono da anni e mantengono contatti regolari.

Tuttavia, l’incontro arriva in un momento interessante: da settimane si specula sul fatto che Infantino, in buoni rapporti con Trump, potrebbe intercedere a favore della Svizzera nella disputa doganale. Parmelin era volato a Washington lo scorso fine settimana con un’“offerta ottimizzata”, ma quando SRF gli aveva chiesto come fossero andati i colloqui, si è limitato a dire che le cose erano andate come dovevano andare.

Di fronte all’assenza di progressi da parte del Governo, sembra che le aziende elvetiche stiano iniziando a prendere in mano la situazione. Domenica Trump ha assistito alla finale degli US Open nel lounge di Rolex accanto al CEO Jean-Frédéric Dufour.

“L’invito che fa alzare le sopracciglia: perché Rolex vuole conquistare Trump agli US Open” era il titolo di un articolo sul sito d’informazione sugli orologi Le Nouveau Réveil, che ha fatto un collegamento diretto con i problemi tariffari della Svizzera.

“A prima vista, l’invito di Rolex al presidente Trump potrebbe sembrare una semplice mossa per ottenere benevolenza,” si legge. “Tuttavia, nel contesto delle tensioni commerciali in corso, è evidente che ci sono motivazioni più profonde. L’industria orologiera svizzera, in particolare marchi come Rolex, è sotto forte pressione a causa dell’imposizione dei dazi. Ospitando il presidente degli Stati Uniti a un evento così prestigioso, Rolex spera non solo di attenuare l’impatto negativo dei dazi, ma anche di influenzare potenzialmente le future trattative commerciali.”