Oggi in Svizzera

Dopo che nella notte di mercoledì dei droni hanno violato lo spazio aereo polacco, a Berna ci si pone una domanda: la Svizzera sarebbe in grado di difendersi da attacchi aerei?

“I droni non avrebbero potuto essere abbattuti”, dichiara il ministro della difesa Martin Pfister a CH Media. L’FA-18, attualmente il caccia più moderno dell’aeronautica militare, non sarebbe in grado di rilevare tali droni, “tra l’altro perché la potenza del sistema radar non è sufficiente“.

Per Pfister, dopo l’attacco russo alla Polonia, è chiaro: “L’F-35 potrebbe respingere simili attacchi di droni, anche per questo è così importante per noi“. Secondo la Confederazione, i primi di questi jet dovrebbero essere consegnati a metà del 2027. Sussistono ancora controversie riguardo al prezzo fisso per i 36 F-35 ordinati, che gli Stati Uniti non considerano più valido, o più precisamente sulla questione se la Svizzera debba aumentare il credito oppure ordinare meno velivoli.

La difesa aerea della Svizzera dovrebbe essere rafforzata, oltre che con gli F-35, anche con il sistema statunitense Patriot. Nel 2022 la Svizzera ha ordinato cinque di questi sistemi, la cui consegna è prevista tra il 2026 e il 2028. Tuttavia, anche in questo caso non tutto procede secondo i piani: l’acquisto subisce ritardi poiché, secondo gli Stati Uniti, l’Ucraina deve essere equipaggiata per prima con i nuovi sistemi.