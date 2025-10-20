The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

Keystone-SDA

Il senatore Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Paz, esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, ha ottenuto il 54,54% dei consensi, mentre l’ex presidente Jorge Quiroga (in carica dal 2001 al 2002), candidato dell’alleanza di destra Libertà e Democrazia, si è fermato al 45,46%.

Il presidente del Tribunale elettorale, Oscar Hassenteufel, ha dichiarato che, sebbene i dati siano ancora provvisori, “la tendenza è ormai irreversibile”.

Nel suo programma, Paz propone una decentralizzazione economica attraverso la redistribuzione delle entrate fiscali a regioni e comuni, l’introduzione di un programma di prestiti agevolati e agevolazioni fiscali per sostenere le piccole e medie imprese.

Sul piano estero, Paz punta a rafforzare i legami internazionali della Bolivia, dando priorità al ripristino delle relazioni con gli Stati Uniti e allo sviluppo della cooperazione regionale nel Mercosur.

Paz entrerà ufficialmente in carica l’8 novembre.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR