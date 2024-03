Bolsonaro ospitato per 2 giorni nell’ambasciata ungherese

(Keystone-ATS) L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ospitato per due giorni presso l’ambasciata dell’Ungheria a Brasilia tra il 12 e il 14 febbraio.

Il tutto pochi giorni dopo il sequestro del suo passaporto disposto dalla Corte suprema nell’ambito dell’inchiesta sul tentato colpo di stato.

Lo riferisce il New York Times secondo cui la permanenza presso la sede diplomatica “suggerisce che l’ex capo dello Stato stesse cercando di sfruttare la sua amicizia con un altro leader di estrema destra, il primo ministro ungherese Viktor Orban, nel tentativo di eludere il sistema giudiziario brasiliano mentre affronta indagini penali in patria”.

Il quotidiano statunitense ha pubblicato questo pomeriggio i video del circuito di video-sorveglianza dell’ambasciata in cui si documenta l’ingresso, l’uscita e la permanenza di Bolsonaro nella struttura per almeno due giorni. Nelle aree coperte dalle telecamere si vede l’ex presidente costantemente accompagnato da due guardie di sicurezza e in compagnia dell’ambasciatore ungherese e dei membri dello staff”.

Bolsonaro, al centro di varie indagini, non può essere arrestato all’interno di un’ambasciata straniera che dovesse accoglierlo, perché legalmente non considerato territorio nazionale.

Bolsonaro e Orban mantengono da anni uno stretto rapporto di amicizia. Nel corso di una visita ufficiale in Ungheria nel 2022 Bolsonaro chiamò Orban “fratello”. In occasione del loro ultimo incontro in Argentina in occasione dell’insediamento del presidente Javier Milei, Orban definì Bolsonaro un “eroe”.