Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Borsa svizzera ha avviato la settimana con la prima seduta in rialzo. Alle 09.20, l’indice principale SMI guadagnava lo 0,20% a 12’266,01 punti.

Un lunedì mattina positivo anche per le altre principali piazze del Vecchio Continente. L’indice Ftse Mib di Milano guadagnava lo 0,69% a 34’044,70 punti, Parigi segnava un +0,40% a 7’547 punti, Londra un +0,68% a 8’342 punti, così come Francoforte, a 18’542 punti

La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana in netto rialzo, in ripresa dopo la correzione della settimana trascorsa, che ha portato l’indice di riferimento sui minimi in 3 mesi, in attesa della riunione della Banca del Giappone (BoJ), e il possibile aumento dei tassi di interesse.

Il Nikkei ha segnato un aumento del 2,13% a quota 38’468,63, con un guadagno di oltre 800 punti.