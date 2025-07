Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera ha iniziato in leggero rialzo la seduta odierna. Alle 09.20, l'indice principale SMI guadagnava rispetto a ieri lo 0,11% a 11'944,60 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni Londra saliva dello 0,40% a 9173,30 punti, Francoforte dello 0,32% a 24 ‘340,21, Milano dello 0,04% a 41’653,79 e Parigi dello 0,01% a 7862,90 punti.

In Asia, la borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo (+1,02%), trainata dalla debolezza dello yen dopo il nulla di fatto della Banca centrale del Giappone (BoJ) in materia di tassi. A contrattazioni ancora in corso sono invece in calo Hong Kong (-1,5%), Shanghai (-1,2%) e Shenzhen (-1,3%).

Ieri sera ha chiuso contrastata Wall Street. Il Dow Jones è sceso dello 0,38% a 44’461,28 punti, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,15% a 21’129,67 punti, mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,12% a 6 362,90 punti.

Sul fronte macroeconomico, in arrivo oggi i dati sull’inflazione di Francia, Italia e Germania. Dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione.