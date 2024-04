Borsa svizzera: apre in ribasso

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’265,09 punti, in flessione dell’1,00% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,65% a 37’735,11 punti, Nasdaq -1,79% a 15’885,02 punti) e guarda anche alle debolezza delle piazze asiatiche, con Tokyo nettamente in rosso (Nikkei -1,94% a 38’471,20 punti).

Gli operatori parlano di una diffusa incertezza legata alle prospettive in Medio Oriente. “La cupa nuvola di una possibile escalation del conflitto grava sulle borse”, ha commentato un trader. A questo si aggiungono i dubbi circa il futuro della politica monetaria: ieri negli Usa sono stati diffusi dati robusti sulle vendite al dettaglio e non sono passate inosservate le dichiarazioni di una esponente della Federal Reserve, Mary Daly, che ha sottolineato come l’istituto non ha fretta di tagliare i tassi.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Sika (-1,97%), che ha reso noto il fatturato trimestrale. Swiss Re (-6,26%) viene da oggi scambiata senza la cedola del dividendo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Nestlé (+0,20%), mentre il meno convincente appare Logitech (-3,22%).

Nel mercato allargato DocMorris (-1,59%) ha informato sull’andamento degli affari. Barry Callebaut (dato non ancora disponibile) potrebbe beneficiare di un cambiamento di raccomandazione di UBS, mentre Adecco (-8,34%) è negoziata senza dividendo.