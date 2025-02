Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la seduta di metà settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 13'014,16 punti, in flessione dello 0,08% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,37% a 43’621,16 punti, Nasdaq -1,35% a 19’026,39 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,25% a 38’142,37 punti).

La giornata si presenta povera di indicatori economici di primo piano, ma estremamente ricca di bilanci aziendali. A livello globale molto attesi sono i dati che pubblicherà in serata il gigante americano dei microprocessori Nvidia.

Sul fronte interno l’attenzione è concentrata su Alcon (dato non ancora disponibile), che ha presentato i risultati trimestrali, annunciando nel contempo un dividendo in calo. Per quanto riguarda Novartis (-2,48%) la fondazione della famiglia Sandoz ha fatto sapere di avere messo in vendita un importante pacchetto di azioni. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Holcim (+0,83%), mentre il meno convincente appare Roche (-0,60%).

Un’ondata di comunicazioni dalle imprese è giunta nel mercato allargato. Hanno informato sull’andamento degli affari fra l’altro Adecco (+5,54%), Emmi (+0,59%), Implenia (-1,17%) e Georg Fischer (dato non ancora disponibile).