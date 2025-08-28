Borsa svizzera: chiude in lieve rialzo, SMI +0,10%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in lieve rialzo una seduta assai poco movimentata: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'219,20 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato ha aperto in modo cauto e per tutta la giornata ha faticato a trovare un orientamento preciso, preferendo galleggiare intorno alla parità. Pubblicati ieri sera, i tanto attesi risultati del gigante statunitense dei semiconduttori Nvidia non hanno fornito impulsi significativi: malgrado i persistenti problemi sul mercato cinese il gruppo continua a crescere rapidamente.

Sul fronte congiunturale scarso impatto ha avuto anche il dato sulla crescita economica americana nel secondo trimestre, che è stato rivisto al rialzo in modo più marcato di quanto si aspettassero gli analisti. L’attenzione si è quindi già spostata verso la giornata di domani, quando negli Stati Uniti sarà reso noto il rincaro misurato dall’indice PCE, quello preferito dalla Federal Reserve.

A livello di singoli titoli acquisti sono stati segnalati su Richemont (+1,66% a 141,25 franchi), dopo le esternazioni del Ceo di Swatch Nick Hayek circa le vendite tuttora robuste di orologi negli Usa. In ordine sparso si sono mossi altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,08% a 54,38 franchi), Amrize (-0,43% a 41,61 franchi), Geberit (-0,77% a 591,60 franchi), Holcim (+0,75% a 67,00 franchi), Kühne+Nagel (-1,34% a 165,65 franchi) e Sika (+0,40% a 187,50 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,74% a 32,58 franchi) si è trovata un passo davanti a Partners Group (+0,13% a 1115,00 franchi). Minore dinamismo è stato mostrato dagli assicurativi Swiss Re (-0,10% a 144,85 franchi), Swiss Life (-0,55% a 871,80 franchi) e Zurich (-0,21% a 579,60 franchi).

Un sostegno al listino è giunto da Nestlé (+1,01% a 74,90 franchi), mentre si sono defilati gli altri due pesi massimi, Roche (-0,61% a 261,00 franchi) e Novartis (-0,43% a 101,54 franchi). Nello stesso comparto difensivo si è trovata sotto pressione Swisscom (-2,87% a 574,50 franchi): gli esperti parlano di realizzi di guadagno su un valore che ha avuto recentemente un andamento assai positivo.

Nel mercato allargato SoftwareOne (-4,29% a 6,58 franchi) e Jungfraubahn Holding (+4,48% a 210,00 franchi) hanno informato sull’andamento degli affari. Arbonia (+6,41% a 5,81 franchi) ha beneficiato una raccomandazione di Kepler Cheuvreux.