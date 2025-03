Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,46%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in ribasso una seduta dominata una volta ancora dall'incertezza: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'953,80 punti, in flessione dello 0,46% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Stando agli operatori sul mercato è tornata una certa inquietudine: in relazione all’economia statunitense crescono infatti i timori riguardo allo sviluppo dell’inflazione e della congiuntura. Non è passato inoltre inosservato il fatto che l’umore dei consumatori americani sia sceso al livello più basso dall’inizio del 2021.

Inoltre il trimestre sta per concludersi e si avvicina l’entrata in vigore dei dazi decisi dall’amministrazione di Donald Trump, previsti a partire da aprile. “Tutto considerato non si tratta di un contesto in cui gli investitori vogliono impegnarsi in grandi avventure”, ha commentato un esperto.

Non stupisce quindi che siano scattati qua e là anche i realizzi di guadagno: in Svizzera ne hanno fatto le spese Novartis (-0,61% a 97,28 franchi) e Roche (-0,88% a 303,00 franchi), che si erano mosse bene nelle ultime settimane. Si è difeso meglio il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+0,11% a 88,94 franchi).

Osservata speciale era UBS (-0,24% a 29,52 franchi), che secondo la Reuters si sarebbe offerta di limitare la quota di attività nell’investment banking a circa il 30% del totale: una concessione con cui l’istituto punterebbe a evitare requisiti patrimoniali significativamente più severi. Nello stesso ambito finanziario ha arretrato Partners Group (-1,19% a 1327,50 franchi), mentre maggiori soddisfazioni hanno dato gli assicurativi Swiss Life (+0,64% a 814,80 franchi), Zurich (+0,49% a 621,40 franchi) e Swiss Re (+0,33% a 152,60 franchi).

In modo non perfettamente unitario hanno chiuso i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-1,75% a 48,74 franchi), Geberit (+0,25% a 564,60 franchi), Holcim (-0,30% a 100,65 franchi), Kühne+Nagel (-0,10% a 203,90 franchi) e Sika (-0,48% a 227,10 franchi).

Nel mercato allargato l’attenzione era rivolta a Vaudoise (invariata a 564,00 franchi), Orascom (invariata a 5,42 franchi) e GAM (-8,32% a 0,10 franchi), che hanno informato sull’andamento degli affari nel 2024.