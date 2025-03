Borsa svizzera: chiusura in netto calo, SMI -1,22%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha chiuso in netto calo dopo l'entrata in vigore dei dazi decisi da Donald Trump e il blocco degli aiuti USA all'Ucraina. L'indice SMI è sceso dell'1,22% a 13'005,67 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) “I mercati sono nervosi da ieri”, ha osservato Ipek Ozkardeskaya, analista di Swissquote. In Europa, gli indici sono scesi “sulla scia delle preoccupazioni per le conseguenze dei nuovi dazi doganali”, ha analizzato John Plassard di Mirabaud Banque. “Inoltre, gli ultimi dati economici degli Stati Uniti suggeriscono sempre più che la crescita stia rallentando”.

I pesi massimi difensivi Nestlé (+1,31% a 89,76 franchi), Novartis (+0,65% a 99,56 franchi) e Roche (0,31% a 303,55 franchi), ricercati nei momenti di incertezza, hanno contenuto il calo del mercato. L’unico altro titolo in positivo in chiusura è Givaudan (+0,24% a 4’092 franchi). Swisscom ha chiuso in parità (513,50 franchi), tutti gli altri sono in rosso.

La perdita maggiore è quella registrata dall’azione UBS: – 7,07% a 29,04 franchi. Nello stesso comparto finanziario anche Partners Group ha registrato un forte calo (-6,13% a 1295 franchi). Oggi l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha annunciato che le banche svizzere si aspettano di dover fare i conti con tassi di interesse più bassi e ciò avrà un impatto negativo sugli utili consolidati.

Kühne+Nagel che oggi ha annunciato un fatturato in aumento del 4% a 24,8 miliardi di franchi, ma un utile netto in forte calo (del 16%) rispetto al 2023, ha ceduto il 5,17% (a 203,50 franchi). Anche gli altri titoli particolarmente sensibili alla congiuntura hanno registrato perdite ingenti: Logitech – 6,06% (a 84,04 franchi), ABB – 3,61% (a 46,98 franchi), Geberit – 2,11% (a 519,40 franchi), Holcim -4,27% (a 94,24 franchi) e Sika -4,66% (a 221,00 franchi).

Nel mercato allargato, Lindt & Sprüngli ha guadagnato terreno con un +8,22% . Il produttore di cioccolato industriale ha migliorato la propria redditività lo scorso anno, battendo le aspettative, soprattutto in termini di utili.