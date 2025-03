Borsa svizzera apre in calo

Keystone-SDA

Apertura in calo oggi per la Borsa svizzera. Poco dopo le 09:00 l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,38% a 13'047,26 punti.

(Keystone-ATS) Sul fronte asiatico, La Borsa di Tokyo ha concluso l’ultima seduta della settimana col segno meno, mentre aumentano i timori sulle possibili ripercussioni sul commercio globale a causa dei dazi Usa. Il listino di riferimento Nikkei ha messo a segno una variazione appena negativa dello 0,20%, a quota 37.677.06, e una perdita di 74 punti.

Ieri sera Wall Street ha terminato le contrattazioni in calo, con il Dow Jones che ha perso lo 0,027% a 41’953,32 punti, il Nasdaq che ha ceduto lo 0,33% a 17’691,63 punti e lo S&P 500 che ha lasciato sul terreno lo 0,33% a 5662,89 punti.

Apertura in negativo per tutti i principali mercati europei: in flessione Parigi (-0,39%), Francoforte (-0,32%), Londra (-0,28%) e Milano (-0,54%).

