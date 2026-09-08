Bosnia ritira personale ambasciata Serbia dopo funerale Mladic

Keystone-SDA

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Il ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina (BiH), Elmedin Konaković, ha annunciato il ritiro della maggior parte del personale dell'ambasciata a Belgrado.

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(Keystone-ATS) La mossa ha l’obiettivo di ridurre al minimo le relazioni diplomatiche tra Bosnia e Serbia, dopo gli eventi e le dichiarazioni seguiti alla morte di Ratko Mladić

In conferenza stampa, Konaković ha dichiarato che avrebbe ritirato tutti i dipendenti sotto la sua giurisdizione, mentre l’ambasciatore e il console rimarranno in carica, in quanto nominati dalla Presidenza della BiH. Parte del lavoro attualmente svolto a Belgrado verrà trasferito alle ambasciate BiH a Zagabria e Podgorica.

“Se potessi, interromperei immediatamente le relazioni diplomatiche con la Serbia. Quello che posso fare è adoperarmi per ridurre al minimo le relazioni”, ha affermato Konaković.

“Le immagini del funerale di Ratko Mladić, tenutosi ieri a Belgrado, sono state scioccanti. Ratko Mladić era un criminale di guerra condannato. Era responsabile di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. È morto mentre scontava una pena detentiva a vita per il genocidio di Srebrenica e altri crimini. Gli elementi di sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli. Dimostrano l’incapacità di affrontare un capitolo oscuro della storia recente dell’Europa e contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l’Unione europea. Il nostro pensiero va a tutte le vittime dei crimini commessi nei paesi dell’ex Jugoslavia”, hanno dal canto loro scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.