Oggi in Svizzera

Keystone / Martin Ruetschi

Approfondimenti in corso sull'importazione in Svizzera di oro russo proveniente dalla Gran Bretagna. A confermare voci in tal senso è l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Tenuto conto della guerra in Ucraina e delle sanzioni imposte alla Russia dall'Unione europea e dalla Svizzera, l'UDSC sta esaminando la questione nonostante l'importazione in Svizzera di oro proveniente dalla Russia non sia di per sé vietata. I lingotti prodotti da raffinerie russe dopo il 7 marzo non possono più essere commercializzati in Svizzera. Tuttavia, in linea di principio, quelli fabbricati prima della data in questione potranno continuare a essere scambiati. Per l'oro in altre forme (gioielli, monete d'oro) non ci sono invece restrizioni commerciali.

Le raffinerie d'oro elvetiche rappresentano tra il 65% e il 70% della produzione annuale delle raffinerie mondiali. L'Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP), che rappresenta le raffinerie, aveva dichiarato ieri che nessuno dei suoi membri "è responsabile di queste importazioni", "che non c'è posto nella Confederazione per l'oro d'origine dubbia” e “che si aspetta dai suoi membri che agiscano con prudenza e si astengano in caso di sospetto".