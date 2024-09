Burberry lascia il Ftse 100 di Londra dopo 15 anni

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il marchio britannico della moda di lusso Burberry deve lasciare l’indice azionario più importante della Borsa di Londra, il Ftse 100, dopo 15 anni.

La retrocessione “avrà effetto dall’inizio degli scambi” del 23 settembre, si legge in una nota di Ftse Russell, società del gruppo London Stock Exchange. Questo arriva dopo i problemi attraversati dalla società negli ultimi mesi, causati dal rallentamento delle vendite, e i risultati deludenti.

L’icona del lusso britannico, Burberry, resa celebre in tutto il mondo dal leggendario trench indossato da Audrey Hepburn ed Humphrey Bogart si trova ad affrontare una crisi rappresentata in modo emblematico dall’annuncio della sua uscita dopo 15 anni dal Ftse 100, l’indice azionario più importante della Borsa di Londra, quello che racchiude le società più blasonate e potenti del Regno Unito.

Dal 23 settembre in poi, le azioni del marchio della moda verranno scambiate sull’indice meno prestigioso, il Ftse 250, in seguito a una delle peggiori performance dell’ultimo anno: il prezzo delle sue azioni è crollato di circa il 70%, con una capitalizzazione di mercato scesa a 2,3 miliardi di sterline.

In luglio era arrivata una tempesta di brutte notizie per Burberry, resa celebre in tutto il mondo dal leggendario trench indossato da Audrey Hepburn ed Humphrey Bogart: dal profit warning al blocco dei dividendi, a fronte della prospettiva di chiudere il semestre in rosso. Mentre il primo trimestre aveva già segnato ricavi in calo (-20% a 458 milioni di sterline) e peggiori delle attese. Risultati che erano costati la testa all’amministratore delegato Jonathan Akeroyd, sostituito da Joshua Schulman (ex ceo di Michael Kors) nel tentativo di migliorare la situazione.

Fra le cause della debacle l’effetto del rallentamento cinese, che ha avuto vaste ripercussioni nel mondo della moda di lusso, come quanto accaduto in aprile al colosso Kering, proprietario di Gucci, costretto al profit warning col successivo tonfo in borsa. Il caso di Burberry è comunque emblematico, se si considera la storia del marchio, fondato 168 anni fa, e la sua importanza nella storia britannica: ne è diventato uno dei simboli inconfondibili, protagonista delle sfilate e anche della cultura.