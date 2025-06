Camere: infortuni, aggiunta al preventivo e imposizione individuale

Il Consiglio nazionale inizierà la seduta discutendo delle divergenze sul messaggio sulla Cultura, e in particolare la riveduta Legge sulla Biblioteca nazionale. Si occuperà in seguito della legge che precisa lo statuto giuridico dei lavoratori delle piattaforme.

(Keystone-ATS) In agenda c’è pure la modifica della legge sulla radioprotezione (LRaP). Il principio di causalità sancito nella LRaP va precisato in modo che le spese per i provvedimenti di radioprotezione vengano addebitate a chi li rende necessari. La modifica si è resa necessaria in seguito a una sentenza del Tribunale federale.

Il Nazionale discuterà anche la revisione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). La proposta intende fornire una migliore tutela – tramite indennità giornaliere per un massimo di 720 giorni – a chi subisce un infortunio prima di essere assicurato, come le persone la cui incapacità lavorativa è determinata da ricadute o da postumi tardivi di un problema fisico patito in gioventù.

Il Consiglio degli Stati inizierà la giornata con l’esame, a livello di divergenze, della revisione totale della Legge sulle dogane. I “senatori” saranno poi chiamati ad approvare il consuntivo 2024 dei conti della Confederazione e la prima aggiunta al preventivo 2025. Si tratta di un importo globale di 675 milioni di franchi, di cui 666 destinati alla partecipazione dei ricercatori svizzeri ai programmi di ricerca e innovazione dell’UE.

Gli Stati affronteranno poi uno dei temi “caldi” di questa sessione estiva: la legge federale che prevede il passaggio all’imposizione individuale. Il dibattito è a livello di divergenze, che riguardano essenzialmente l’attribuzione della deduzione per figli, le aliquote fiscali e il diritto di esaminare la dichiarazione delle imposte del coniuge.

Le posizioni tra le due camere appaiono per il momento inconciliabili. La commissione preparatoria propone, talvolta senza opposizioni, di confermare le proposte adottate in prima lettura.