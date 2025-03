Canada: Partito liberale ha scelto Carney per il dopo Trudeau

Keystone-SDA

Il Partito liberale del Canada (di centro-sinistra) ha scelto come suo prossimo leader e, di conseguenza, premier del paese Mark Carney. L'ex governatore della banca centrale ha vinto con l'85,9% dei voti, battendo Chrystia Freeland.

(Keystone-ATS) La vittoria schiacciante è giunta al termine di una votazione iniziata il 26 febbraio e il cui esito è stato annunciato dopo il discorso di addio del primo ministro dimissionario Justin Trudeau. Parlando ai suoi sostenitori, il premier uscente ha messo in guardia sui rischi che il paese si trova ad affrontare. “Ci troviamo di fronte a una sfida esistenziale” a causa delle minacce che arrivano dal presidente degli USA Donald Trump, ha detto. “La libertà non è scontata, anche il Canada non lo è”.

Carney, chiamato a convocare le elezioni a stretto giro, dovrà affrontare la guerra commerciale di Trump e fronteggiare le ambizioni espansionistiche dell’inquilino della Casa Bianca, che vuole fare dal Canada il 51esimo Stato degli Stati Uniti. “La posta in gioco è alta. Abbiamo fatto di questo paese il più grande al mondo e ora il nostro vicino ci vuole. Non accadrà. È impossibile”, ha messo in evidenza Carney poco prima di essere proclamato vincitore.

“Gli americani vogliono il nostro paese”, ma “non possiamo lasciare che Trump vinca”, ha affermato, sottolineando che i dazi decisi da Ottawa contro gli Stati Uniti, in ritorsione alle tariffe imposte dal presidente statunitense, resteranno in vigore “fino a quando gli americani ci mostreranno rispetto e prenderanno impegni credibili per scambi commerciali liberi e giusti”.

Proprio Carney, di recente, non ha usato parole tenere nei confronti di Trump paragonando i suoi commenti sul fare del Canada il 51esimo Stato americano ai modi di Voldemort, il cattivo della saga letteraria di Harry Porter.

L’ex governatore della banca centrale canadese e della Banca d’Inghilterra ha puntato tutta la sua campagna elettorale sull’economia, suo punto di forza, promettendo di rilanciare il Canada e di far scendere i prezzi delle case grazie a quattro milioni di nuove abitazioni che metterà a disposizione nei prossimi anni.

“Accelerando il processo decisionale sui progetti più importanti, il Canada sarà in grado di ridurre i costi, attirare più investimenti, creare più posti di lavoro e costruire l’economia più forte del G7”, il Gruppo dei sette, di cui fanno parte Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Giappone e Stati Uniti). Promesse economiche che Carney non troverà facili da realizzare nel mezzo della guerra commerciale avviata da Trump. I dazi americani rischiano di piegare un’economia canadese già debole, e il pericolo è quello di un recessione in vista delle elezioni generali.

Carney ha ottenuto la vittoria battendo Karina Gould, Frank Baylis e Chrystia Freeland, l’ex ministra dell’economia di Trudeau.