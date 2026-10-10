Canale di Panama resta aperto nonostante il sisma

Keystone-SDA

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"Il Canale di Panama prosegue le normali operazioni in seguito al terremoto (...). Sono state attivate le procedure di emergenza e sono in corso le ispezioni. La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta".

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(Keystone-ATS) Lo riferisce la Ceo del Canale, Ilya Marotta, in un post sui social.

Chiuso invece il ponte autostradale di oltre un chilometro che attraversa il Canale (Puente Centenario), principale arteria di ingresso e uscita dalla capitale Panama City. La ministra della Sicurezza, Dinoska Montalvo, ha riferito che è in corso un’ispezione alle strutture avviata dopo la forte scossa di magnitudo 7,6 registrata nel pomeriggio di ieri e mentre proseguono le repliche sismiche. “Dobbiamo essere sicuri della tenuta della struttura dato l’elevato volume di traffico che vi transita”, ha dichiarato Montalvo.

“Sinora 47 repliche ma nessuna vittima”, è il bilancio stilato dal viceresponsabile della Protezione civile panamense nella prima conferenza stampa dopo il terremoto. “Segnalati danni a edifici e infrastrutture ma non sono riportate vittime. Abbiamo avviato un monitoraggio a livello nazionale. Stiamo monitorando anche la situazione in alcune isole di fronte alla costa dove è stato segnalato l’arretramento del mare e dove si potrebbe verificare un’onda anomala fino a un metro”, ha aggiunto.

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