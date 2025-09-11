The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Carne sintetica: produttore israeliano si insedia nel canton Zurigo

Un'azienda israeliana che produce carne sintetica potrebbe presto iniziare la produzione a Kemptthal (ZH). Aleph Farms ha annunciato oggi la firma di una dichiarazione d'intenti con la società The Cultured Hub, creata da un consorzio con Migros, Givaudan e Bühler.

(Keystone-ATS) L’obiettivo dell’azienda è realizzare l’infrastruttura necessaria all’inserimento sul mercato alimentare di carne di prima qualità prodotta in laboratorio a partire da cellule di manzo, scrive in una nota il Dipartimento zurighese dell’economia.

Con questo passo, si legge nel comunicato, l’azienda “completa una tappa importante della sua espansione internazionale e posa la prima pietra per la produzione locale della linea di carne coltivata”. L’intesa crea inoltre un quadro a lungo termine per la produzione nel canton Zurigo, da dove sussiste il potenziale per allargarsi ad altri mercati europei.

Aleph Farm è stata fondata nel 2017, l’anno successivo ha presentato la sua prima bistecca prodotta in laboratorio, nel 2021 una costata e nel 2022 il collagene. La prima domanda per produrre carne sintetica in Svizzera è stata depositata nel 2023, in collaborazione con Migros Industrie, presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

In conferenza stampa, la responsabile cantonale dell’economia Carmen Walker-Späh ha commentato: “Mi rallegro fin d’ora per le numerose innovazioni nelle tecnologie alimentari che Aleph Farms compierà nel nostro cantone. Il ramo dell’alimentazione è un vettore del futuro in un’economia resistente”.

A Kemptthal ha peraltro sede dal 2019 Planted, azienda che produce prodotti alimentari sostitutivi della carne, a partire da proteine di origine vegetale.

