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Carta di debito rimane il mezzo di pagamento preferito in Svizzera

Keystone-SDA

I consumatori svizzeri non hanno cambiato abitudini di pagamento nell'ultimo anno: il mezzo preferito rimane la carta di debito, secondo un sondaggio della Banca nazionale svizzera (BNS) pubblicato oggi.

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(Keystone-ATS) Nelle preferenze per i pagamenti sul posto nel 2025 la carta di debito è seguita dal contante e dalle app.

I partecipanti al sondaggio hanno espresso l’esigenza di avere a disposizione denaro contante e di poterlo utilizzare come mezzo di pagamento anche in futuro. Solamente il 2% vorrebbe una sua abolizione.

L’81% delle persone intervistate (88% nel 2024) è soddisfatto delle possibilità di prelievo in contanti. Il calo è presumibilmente da ricondursi alla costante diminuzione dei bancomat.

Al sondaggio hanno partecipato – tramite questionario online o telefonico – circa 2000 persone domiciliate in Svizzera. Per farlo, hanno annotato per una settimana i pagamenti quotidiani effettuati.

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