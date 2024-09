Casa Bianca: “Putin smetta di interferire nel voto Usa”

(Keystone-ATS) “Vladimir Putin deve finire di parlare delle nostre elezioni, di interferire nelle nostre elezioni. Il presidente americano lo scelgono gli americani”: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

“Il signor Putin dovrebbe smetterla di parlare delle nostre elezioni, punto: non dovrebbe favorire nessuno in un modo o nell’altro”, ha sostenuto il 61enne in una teleconferenza con i giornalisti, dopo l’ironico sostegno dello Putin a Kamala Harris e le mosse del dipartimento di giustizia Usa contro i tentativi russi di influenzare le elezioni americane.