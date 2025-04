CEDU condanna Svizzera per non aver protetto donna da violenza

Keystone-SDA

La Svizzera non ha fornito una protezione sufficiente a una donna contro il suo partner violento. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), precisando che l'interessata non era a conoscenza della pericolosità e del passato criminale del compagno.

(Keystone-ATS) In una sentenza pubblicata oggi, la CEDU ha ritenuto che le autorità svizzere nel complesso non abbiano adottato le misure necessarie per informare e proteggere la donna. La Confederazione ha quindi violato il diritto alla vita sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il partner della donna era stato condannato nel 1995 per aver ucciso e violentato la sua compagna di allora. Nel 2001 era stato rilasciato con la condizionale. Cinque anni dopo era stato nuovamente arrestato per aver minacciato e molestato telefonicamente la sua nuova compagna.

Perizia psichiatrica

Una perizia psichiatrica ha rivelato che non era in grado di agire in modo adeguato in situazioni difficili. Le minacce erano prevedibili, così come la violenza fisica, in particolare nei confronti di persone con cui aveva una relazione intima, ha sottolineato la CEDU nella sua sentenza.

L’uomo ha poi incontrato la ricorrente, una donna svizzera nata nel 1969. Quest’ultima non sapeva nulla del suo passato e delle sue condanne. Dopo l’insorgere di problemi nella loro relazione, nel 2007 ha contattato il medico di famiglia del suo partner per capire la situazione. Il medico le ha consigliato di interrompere la relazione. Non le ha fornito alcun dettaglio, ma ha informato la polizia.

Le forze dell’ordine non hanno intrapreso alcuna azione ufficiale. Solo un agente di polizia ha preso l’iniziativa di esortare la donna a lasciare il partner perché pericoloso. Tuttavia, non le ha fornito alcun dettaglio sul passato del compagno e non era a conoscenza del contenuto della perizia psichiatrica. Alla donna, che non vedeva un futuro nella relazione, è stato anche consigliato di sporgere denuncia.

Ma lei non l’ha fatto. Quando ha detto al partner che voleva separarsi da lui, quest’ultimo ha fatto irruzione nel suo appartamento. Ha cercato di soffocarla nel garage, senza riuscirci, l’ha violentata, le ha sparato tre volte alla schiena con una balestra e infine l’ha legata e messa nel bagagliaio della sua auto.

Ha guidato per diverse ore e ha portato la donna nel suo appartamento, dove l’ha minacciata con un coltello. Undici ore dopo l’inizio del martirio, ha chiamato il suo psicologo, che si è poi recato in ambulanza a casa sua. Due giorni dopo l’arresto, l’uomo si è suicidato.

“Nessun legame”

Un’azione di risarcimento danni presentata dalla donna nel 2014 contro il Canton Lucerna è stata respinta prima dai tribunali lucernesi e poi dal Tribunale federale. I giudici di Mon-Repos hanno accolto la tesi del Cantone secondo cui non vi era alcun nesso causale tra il consiglio di separarsi dal partner violento suggeritole dall’agente di polizia e gli atti commessi dal compagno

La CEDU ritiene invece che le autorità non abbiano adempiuto ai loro obblighi. Dopo la telefonata del medico alla polizia, quest’ultima sarebbe stata consapevole, nel suo insieme, del pericolo reale rappresentato dal partner per la donna. Uno degli agenti ha fatto il possibile per avvertire la donna per telefono.

Tuttavia, in seguito non è stata intrapresa alcuna azione coordinata, come sarebbe stato necessario in questa situazione. Le autorità avevano tutte le conoscenze indispensabili e avrebbero dovuto prestare la necessaria cautela.

(Sentenza no 56114/18)